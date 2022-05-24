“Пьяное” ДТП в Дубоссарах: нарушителю грозит лишение прав

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Mercedes не уступил дорогу Mitsubishi. Водитель нарушил правило очерёдности проезда перекрёстков.

В ДТП никто не пострадал, у машин – механические повреждения. Инспекторы ДПС обратили внимание на признаки опьянения у 65-летнего водителя Mercedes. В результате медицинского освидетельствования было установлено: житель Дубоссар сел пьяным за руль, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В отношении мужчины составлен протокол. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф.

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