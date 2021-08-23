“Пьяное” ДТП: сельчанин влетел в дерево на обочине

0

Авария произошла накануне утром в Дубоссарском районе. Водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Медицинское освидетельствование показало: житель села Гармацкое сел за руль Renault в состоянии опьянения. У молодого человека выявили перелом пальцев на ноге и ушибы, пишет mvdpmr.org.

Нетрезвому водителю предстоит ответить перед законом: ему грозит штраф и лишение права управления до двух лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.