“Пьяное” ДТП: лихач подшофе повредил чужие авто

“Пьяное” ДТП: лихач подшофе повредил чужие авто

Авария произошла в Тирасполе.

Mitsubishi врезался сначала в припаркованный у обочины Volkswagen, а затем в Audi. Очевидцы говорят, что машина сильно разогналась, а потом резко сменила траекторию. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения водителя.

35-летнему нарушителю предстоит возместить ущерб владельцам повреждённых машин. Также ему грозит лишение водительских прав и крупный штраф, пишет mvdpmr.org.

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