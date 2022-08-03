“Пьяное” ДТП: бесправный водитель взял машину у друга и врезался в столб

“Пьяное” ДТП: бесправный водитель взял машину у друга и врезался в столб

Ранним утром жители домов в селе Терновка услышали грохот. За рулём автомобиля Hyundai находился 34-летний сельчанин. Он не справился с управлением и врезался сначала в один столб, а через 100 метров – в другой. После попытался скрыться с места аварии, но очевидец происшествия его задержал и сообщил о случившемся в милицию.

От водителя исходил резкий запах алкоголя, удостоверение на право вождения автомобилем отсутствовало. Как оказалось, его никогда у него и не было. Машину сельчанин взял у знакомого, чтобы покататься, пишет mvdpmr.org.

Нарушителю грозит либо штраф, либо админарест до 15 суток.

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