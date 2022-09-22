Пьяная женщина угодила под колёса авто в Рыбницком районе

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Инцидент произошел накануне. В дежурную часть поступило сообщение: на центральной улице в селе Ержово “Рено” сбил пешехода.

На место прибыли правоохранители. Водитель машины, 54-летний рыбничанин, пояснил: ехал в сторону города со скоростью около 40 км/ч. В какой-то момент его ослепил встречный транспорт. Мужчина не заметил, как по обочине идёт женщина, из-за мокрого дорожного покрытия не успел среагировать и сбил её, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пострадавшая, 29-летняя жительница села Сарацея, госпитализирована в травматологию больницы в Рыбнице. Медики диагностировали у неё открытый перелом костей носа, перелом лобной кости, а также множественные ссадины лица. Кроме того, у женщины присутствовали явные признаки алкогольного опьянения.

Брат пострадавшей пояснил, что она злоупотребляет алкоголем и уже несколько дней находится в запое. Автомобиль получил механические повреждения и помещён на штрафстоянку. Правоохранители проводят разбирательство.

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