“Пьяная” трагедия: мужчина сгорел, пытаясь растопить печь

“Пьяная” трагедия: мужчина сгорел, пытаясь растопить печь

Всё случилось накануне вечером в Единцах.

По данным полиции, 66-летний мужчина распивал у себя дома алкоголь с 34-летним приятелем. Гость отправился в магазин за добавкой спиртного, а хозяин стал разжигать огонь в печи. Мужчина полил дрова спиртными напитками и остатками машинного масла.

Когда гость возвращался из магазина, он увидел хозяина жилья, бегущего к воротам дома в горящей одежде. Мужчина попытался сбить пламя и помочь пострадавшему, но было поздно. Из-за серьёзных ожогов пенсионер скончался до приезда врачей скорой помощи, пишет deschide.md.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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