Пьяная ссора в Кишинёве завершилась жестоким убийством

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Трагедия произошла накануне в одной из квартир на улице Трандафирилор в столичном секторе Ботаника.

По данным полиции, в результате пьяной ссоры был убит 30-летний мужчина. Он получил удар ножом от 57-летнего приятеля, с которым употреблял спиртные напитки. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, передаёт deschide.md.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Обстоятельства инцидента выясняются.

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