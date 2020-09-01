Пьяная ссора возлюбленных закончилась поножовщиной

0

Инцидент произошёл в частном доме в Слободзее.

В процессе совместного распития алкоголя возник конфликт. Эмоции накалялись, и 63-летний мужчина в порыве злости ударил свою благоверную палкой по голове. 58-летняя женщина ответила на агрессию – в ход пошёл нож, которым до этого она чистила лук.

“Скорую” вызвал вернувшийся из магазина родственник. Сожители были доставлены в больницу. У него – проникающая колото-резаная рана брюшной полости, у неё – ушиб теменной области, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту причинения вреда здоровью ведётся разбирательство. Изъятый с места происшествия нож отправлен на экспертизу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.