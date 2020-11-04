Пьяная ссора сожителей закончилась поножовщиной (ВИДЕО)

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В Инспекторат полиции сектора Рышкановка поступило сообщение о том, что на территории парка в секторе Рышкановка был найден мужчина с глубокой раной в области живота. На место прибыли полицейские и бригада врачей.

Правоохранители установили личность потерпевшего. Им оказался 53-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. “Скорая” доставила пациента в больницу, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате следственных мероприятий было установлено, что мужчина находился в квартире сожительницы, где они употребляли спиртные напитки. Между возлюбленными вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и пырнула им сожителя. После этого потерпевший вышел из квартиры.

53-летнюю подозреваемую доставили в полицейский участок. Она признала свою вину. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

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