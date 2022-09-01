Пьяная ссора привела к трагедии: жительницу Суклеи задушил знакомый

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В милицию позвонил подросток и сообщил, что нашёл маму без признаков жизни на полу. Подросток пояснил: живёт с бабушкой, мама долго не давала о себе знать, он зашёл её проведать.

Вскоре был задержан подозреваемый – ранее неоднократно судимый 34-летний знакомый погибшей. По его словам, в тот день он со своей сожительницей зашёл к их общей знакомой. Вместе распивали алкоголь. Между гостем и хозяйкой дома начался конфликт. В какой-то момент мужчина начал избивать 35-летнюю женщину. Потеряв контроль над собой, задушил её. После он запер дом, и вместе с сожительницей они ушли, пишет mvdpmr.org.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Все обстоятельства выясняются.

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