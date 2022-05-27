Пьяная ссора односельчан закончилась убийством

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Трагедия произошла прошлой ночью в Оргеевском районе.

Как пишет deschide.md, 30-летний мужчина пришёл в гости к знакомому, мужчины распивали спиртное. В какой-то момент между сельчанами вспыхнул спор, в ходе которого гость избил хозяина дома и оставил окровавленного мужчину лежать во дворе. 64-летний пострадавший скончался от полученных травм.

Утром один из соседей увидел бездыханное тело жертвы и сообщил о случившемся в полицию. Подозреваемого в убийстве задержали на 72 часа, все обстоятельства выясняются.

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