Пьяная ссора обернулась трагедией: кишинёвец убил собутыльника

Пьяная ссора обернулась трагедией: кишинёвец убил собутыльника

42-летний подозреваемый был задержан и помещён в изолятор на 30 дней.

По данным полиции, убийство было совершено в коммуне Гидигич муниципия Кишинёв. Прибывшие на место правоохранители нашли труп 53-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Как выяснилось, мужчины употребляли спиртные напитки. В процессе между ними вспыхнула ссора.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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