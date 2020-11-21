Пьяная ссора из-за женщины привела к убийству в Каушанах

Пьяная ссора из-за женщины привела к убийству в Каушанах

Полицейские арестовали мужчину, который зарезал своего собутыльника. Трагедия произошла сегодня в селе Плоп-Штюбей Каушанского района.

Согласно полученным данным, 35-летний мужчина употреблял спиртные напитки со своим односельчанином. Между ними вспыхнула ссора из-за женщины, которая завершилась убийством. Односельчанин нанёс хозяину дома смертельный удар ножом. На место ЧП прибыли врачи и полицейские. К тому времени пострадавший уже скончался, передаёт deschide.md.

Подозреваемого задержали на 72 часа. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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