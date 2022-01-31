“Пьяная “драка в столице: мужчина избил собутыльника (ВИДЕО)

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В инспекторат полиции сектора Буюканы поступило сообщение о том, что на улице В. Белинского двое мужчин устроили потасовку. На место прибыла оперативная группа.

По данным пресс-службы столичной полиции, 68-летний пострадавший зашёл в гости к соседу, который проживает вместе с подозреваемым. Мужчины находились в нетрезвом состоянии, между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Один из них избил второго и сбежал. Потерпевшего госпитализировали.

В результате следственных мероприятий 38-летнего подозреваемого задержали. В ходе допроса он признал свою вину.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Гражданина поместили под арест на 30 дней. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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