Пьяная драка привела к смерти

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Медики сообщили правоохранителям о жителе села Зозуляны с травмой головы. Мужчина пояснил, что упал по собственной неосторожности под действием алкоголя. Его госпитализировали в реанимационное отделение Рыбницкой центральной районной больницы.

В ходе детального обследования специалисты диагностировали у 49-летнего пострадавшего отёк и ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, он скончался, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства, при которых житель села получил столь тяжёлые травмы. Выяснилось: после рабочего дня он выпивал с тремя приятелями. Один из компании – ранее судимый 38-летний рыбничанин – ударил другого: человек слетел со стула. Сельчанин из Зозулян попытался успокоить зачинщика конфликта, но в ответ он сильно толкнул мужчину. Тот ударился головой о бетонную стену и упал на деревянные полы беседки. Затеявший потасовку увидел кровь, попытался привести лежащего в чувство, а после вызвал “скорую”.

Сейчас подозреваемый обдумывает произошедшее в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, ему может грозить от пяти до пятнадцати лет тюрьмы.

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