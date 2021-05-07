Пьяная драка односельчан закончилась для одного из них больницей

Пьяная драка односельчан закончилась для одного из них больницей

Конфликт между мужчинами произошёл во время застолья. От словесной перепалки они перешли к драке. 

Как пишет mvdpmr.org, во дворе дома в селе Кузьмин один из участников ссоры схватил деревянный брус и начал им наносить удары обидчику. На следующий день пострадавший обратился за медицинской помощью. Он был госпитализирован в хирургическое отделение. Второго участника драки опросили, свою вину он признал.

Разбирательство по факту причинения телесных повреждений продолжается.

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