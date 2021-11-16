Пьяная драка может обернуться жителю столицы 10 годами тюрьмы

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Сотрудники инспектората полиции сектора Буюканы задержали 49-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 18 октября на пересечении улиц Алба-Юлия и Ион Пеливан. Между подозреваемым и 40-летним мужчиной вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку. Обидчик нанёс противнику несколько ударов ножом. Потерпевшего доставили в больницу.

В ходе следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. У него нашли и изъяли орудие преступления. Мужчина признал свою вину и рассказал полицейским, что с потерпевшим они знакомы, а конфликт завязался на фоне алкогольного опьянения.

Подозреваемого поместили под арест на 30 дней. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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