“Пьяная” авария: водитель мотоцикла вылетел с трассы на опасном повороте

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Инцидент произошёл накануне в Единецком районе.

По данным полиции, 62-летний водитель мотоцикла Viper не справился с управлением на опасном повороте и перевернулся. Мужчина получил травмы и был доставлен в районную больницу Единец. Правоохранители выяснили, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,83 мг/л алкоголя.

Все обстоятельства аварии выясняются. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.