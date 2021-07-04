“Пьяная” авария: водитель мотоцикла вылетел с трассы на опасном повороте

“Пьяная” авария: водитель мотоцикла вылетел с трассы на опасном повороте

Инцидент произошёл накануне в Единецком районе.

По данным полиции, 62-летний водитель мотоцикла Viper не справился с управлением на опасном повороте и перевернулся. Мужчина получил травмы и был доставлен в районную больницу Единец. Правоохранители выяснили, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,83 мг/л алкоголя. 

Все обстоятельства аварии выясняются.
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