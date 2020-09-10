“Пьяная” авария в Калараше: пенсионер перевернулся на телеге и оказался в больнице

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Инцидент произошёл вчера в Каларашском районе.

По словам пресс-секретаря ИП Калараша Кристины Викол, 60-летний мужчина в состоянии опьянения управлял повозкой. С ним находился 78-летний пассажир, пишет echipa.md.

В какой-то момент извозчик не справился с управлением: телега вылетела на обочину и перевернулась. В результате аварии пострадал пассажир, его доставили в районную больницу с переломом ребра.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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