«Пьяная» авария на трассе. Водитель сбежал

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Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и выехал за пределы проезжей дороги, связывающей город Григориополь и село Колосово. В результате машина перевернулась.



В нарушение правил дорожного движения 26-летний житель села Карманово оставил место ДТП. Спустя непродолжительное время сотрудники ГАИ нашли водителя. От молодого человека исходил запах алкоголя, при этом выяснилось, что автомобилем он управлял без прав.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Теперь мужчине не избежать строгого наказания за езду под градусом, ко всему без водительского удостоверения, а ещё за то, что оставил место аварии, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

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