Пищевая безопасность

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О том, кто и как отслеживает качество потребляемой нами продукции

Вопрос о том, что мы едим и пьём, всегда остаётся открытым, ведь каждый из нас хоть раз в жизни приобретал непригодный к употреблению товар. Как бороться с поставкой сомнительной продукции и чем могут помочь потребители, в интервью «АиФ в Молдове» рассказывает генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Владислав Котич.

Коррективы пандемии

– Владислав Викторович, COVID–19 внёс коррективы в работу практически всех служб. Ваши сотрудники постоянно находятся в контакте с другими людьми, в зоне риска…

– Действительно, в начале пандемии было зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID–19 на центральном уровне агентства. К сожалению, один наш сотрудник проиграл борьбу с вирусом. Были случаи заболевания и в региональных подразделениях. Ситуация с пандемией отразилась на работе всех государственных структур, в том числе на каждом гражданине. Нам всем пришлось адаптироваться к новой реальности и планировать свою деятельность, исходя из сложившейся ситуации. Сейчас наши сотрудники тесно взаимодействуют с Главным инспекторатом полиции и Национальным агентством общественного здоровья для осуществления контроля за соблюдением мер профилактики инфекции COVID–19. Конечно, работа стала более интенсивной и ответственность огромная из-за широкого спектра возложенных на нас обязанностей.

– Как справляетесь с дополнительной нагрузкой?

– Справляемся пока хорошо. При необходимости привлекаем инспекторов из других структур для обслуживания территорий, где необходимо вмешательство и ощущается острая нехватка сотрудников. Нагрузка на каждого инспектора возросла, но они знают, что находятся на передовой, потому что независимо от ситуации экономика страны должна развиваться. Во время пандемии предприниматели, работающие в продовольственной сфере, не останавливали свою деятельность, и агентством регулярно выдавались разрешительные документы, в том числе на экспорт.

– Сколько человек работает в структуре и как пополняется штат?

– В составе ANSA 1300 человек: 223 сотрудника в центральном аппарате, 957 – в двадцати трёх территориальных подразделениях. При приёме на работу у нас открытый, но достаточно строгий отбор. В целом нехватка специалистов ощущается, особенно в регионах. Средний возраст наших инспекторов – 53 – 56 лет, и через несколько лет кадровая проблема может проявиться достаточно остро, так что нам нужны молодые силы. Мы стараемся создать для молодёжи привлекательные условия, но миграция молодых специалистов – общая для Молдовы тенденция.

Всё чаще повышенная концентрация нитратов наблюдается в растительной продукции. Если учитывать сезонность – это дыни, арбузы, а также другие овощи и фрукты. Если изначально мы проводили выборочный контроль, то сейчас все сезонные продукты проверяем стопроцентно. Если они признаны качественными – допускаются к продаже, если нет – возвращаются в страну импортёра или безоговорочно уничтожаются у нас. Как правило, никто не хочет везти продукцию обратно – слишком высоки транспортные расходы.

Приграничный контроль

– Экспорт и импорт. Агентство курирует качество продуктов в обоих направлениях?

– Вся продукция агропромышленного комплекса, которая пересекает границу в любом направлении, находится под контролем. 150 наших сотрудников работают на семи пограничных контрольно-пропускных пунктах с зонами обслуживания. Компетенции агентства огромные, включая выдачу разрешительных документов (санитарно-ветеринарных, фитосанитарных и сертификатов безопасности пищевых продуктов) на экспорт товаров, находящихся под нашим контролем.

– Как это происходит по факту? Подъехала к границе фура – и что дальше?

– Разработан план по мониторингу импортируемых продуктов. В зависимости от их категории наши специалисты осуществляют визуальный контроль и отбор проб, первичный анализ проводится прямо на местах. Окончательная санитарно-ветеринарная сертификация производится по прибытии товара в пункт назначения, после получения результатов лабораторных анализов.

– Проверяют всех?

– Да, но пробы берутся не с каждой въезжающей машины, а в зависимости от риска, связанного с продуктом. Если результаты наших проверок о несоответствующем качестве подтверждаются, партия товара подлежит либо возврату, либо уничтожению. В 2019 году инспекторами ANSA было проведено 80 699 контролей на пограничных постах в отношении импорта товаров, в 2020 году – 153 629.

– Наверное, есть продукция, которую нельзя вскрывать прямо на таможне – к примеру, если это холодильные установки?

– На самом деле, можно. Для этого созданы все необходимые условия. При поддержке Всемирного банка у нас построено четыре современных поста. Если есть подозрения, что ввозимый товар сомнительного качества, мы можем полностью его разгрузить с соблюдением температурного режима, детально исследовать и загрузить обратно. Эта процедура никак не влияет на качество и безопасность продуктов.

Доказывать, что продукт не соответствует качеству, – не дело потребителя. Об этом он должен только сообщить по телефону горячей линии – 0 800 800 33. Если бы от потребителей было больше таких заявлений, то и продавцы не допускали бы нарушений.

Уничтожить несъедобное

– К какой продукции чаще всего предъявляются претензии?

– Всё чаще повышенная концентрация нитратов наблюдается в растительной продукции. Если учитывать сезонность – это дыни, арбузы, а также другие овощи и фрукты. Если изначально мы проводили выборочный контроль, то сейчас все сезонные продукты проверяем стопроцентно. Если они признаны качественными – допускаются к продаже, если нет – возвращаются в страну импортёра или безоговорочно уничтожаются у нас. Как правило, никто не хочет везти продукцию обратно – слишком высоки транспортные расходы.

– Нитратов и у нас хватает?

– Местная продукция проходит аналогичную систему контроля. Только уже на местах.

– Однако вы не можете досконально проверить путь молдавской продукции внутри страны…

– Конечно, мы не можем быть сторожами. Есть строгие указания, которые выдаются инспекторами с помощью соответствующих документов. Если они не выполнены, появляется основание для предъявления административного правонарушения или вмешательства органов полиции, с которыми мы плотно сотрудничаем. В этом случае, наверное, нужно говорить даже не о том, как найти человека, который торгует заведомо некачественной продукцией, а об укреплении гражданского долга и социальной ответственности…

– Вы говорите, товар подлежит уничтожению. Как это происходит?

– Уничтожение несоответствующей продукции осуществляется в разрешённых местах хранения отходов, в том числе на мусорном полигоне в Цынцаренах. Метод использования обычно включает механическое разрушение путём дробления с помощью техники. На данном этапе ведутся переговоры со Всемирным банком о выделении денег на постройку предприятия для переработки продовольственных товаров животного происхождения.

Цифры

В 2019 году инспекторами ANSA было проведено 80 699 контролей на пограничных постах в отношении импорта товаров, в 2020-м – 153 629.

От поля – до вилки

– Наше животноводство переживает не лучшие времена. Как обстоят дела с импортом мясной продукции?

– Действительно, местное производство не покрывает потребностей внутреннего рынка, поэтому мы импортируем все виды мясной продукции и этот процесс никогда не останавливался. В Молдове давно наблюдается снижение численности животных.

– Тем не менее каждое животное должно быть на учёте…

– Без ветеринарного паспорта хозяйка коровы не сможет продавать молоко, а поросёнка нельзя сдать на мясо. Нашим сотрудникам приходится ездить по сёлам и регистрировать животных. Конечно, было бы гораздо проще, если бы эта отрасль вернулась к схеме крупных животноводческих комплексов, с которыми проще работать. Сейчас мы должны охватить каждое крестьянское хозяйство, осуществить контроль, как говорится, от поля – до вилки. Это очень сложно. Надо учитывать, что животное ест, пьёт, в каких условиях содержится и какие ветеринарные препараты используются для его лечения.

– Когда Молдова сможет экспортировать продукцию животноводства в страны ЕС?

– Переговоры с ЕС по экспорту молдавской продукции – актуальная тема. За последний год были предприняты дополнительные усилия, чтобы разрешить экспорт продуктов животного происхождения, таких как куриное мясо и яйца. Благодаря тому что сейчас у нас сложился молодой и амбициозный коллектив, мы достигли определённого прогресса в этом направлении. Это касается и вопросов инспекции, и создания необходимой законодательной базы. Если говорить об экспорте продукции птицеводства, то агентство подготовило и предоставило европейской стороне запрос на аудит данного сектора, который состоится в 2021 году. Это позволит проверить, как агентство проводит официальные контроли и какова готовность предприятий на соответствие требованиям ЕС к производимой продукции. Кроме того, со стороны бизнеса есть запросы относительно транзита и экспорта некоторых молочных продуктов через страны ЕС.

– Что и куда мы можем экспортировать через страны ЕС?

– Например, мороженое. По законам ЕС, если у страны нет права экспорта, то нет у неё и права транзита. А наше мороженое востребовано на Ближнем Востоке и на Африканском континенте. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему и добиться разрешения на транзит молочных продуктов, включая мороженое, через ЕС. В настоящее время мы ведём переговоры об условиях, которые должны быть предоставлены Евросоюзом для решения этой задачи.

– Что мы можем поставлять в Евросоюз сейчас?

– Мы можем экспортировать растительную продукцию (фрукты, свежие и консервированные овощи) и животного происхождения (пчелиный мед, чёрную икру, которую производят в Приднестровье на предприятии, находящемся в санитарно-ветеринарном ведении агентства, и яичный порошок, но у нас нет специализированных предприятий для его производства). Также в ЕС экспортируются продукты животного происхождения, не предназначенные для употребления в пищу, такие как сырые шкуры. Надеемся, список будет расширяться.

Справка

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) было создано 16 января 2013 года в результате реорганизации и слияния и с целью структурной оптимизации нескольких учреждений с функциями контроля и надзора в области безопасности пищевых продуктов.

В рамках закона и вне политики

– Всё-таки бóльшая часть молдавской продукции реализуется в странах СНГ, в частности в России…

– Из общего объёма импорта яблок РФ 35% приходится на фрукты из Республики Молдова. Это хороший показатель. Но мы отправляем в СНГ и другие виды продукции, в том числе мясо и молочную продукцию.

– Но нам, вроде, мяса и самим не очень-то хватает…

– Кому-то удобно выращивать, кому-то – продавать. В нашей сфере деятельности мы ориентируемся на необходимость и требования бизнеса в развитии. Главное, чтобы всё это было в рамках закона.

– У нас в своё время были случаи реэкспорта мяса в Россию, что немного подпортило наши отношения…

– Хочу заверить, что мы усилили контроль и подобного больше не будет.

– В конце июня в РФ вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Вино наливом сразу выпадает из списка…

– На данный момент имеют право на экспорт на российский рынок 26 молдавских предприятий по производству алкогольной продукции, 23 из которых активно экспортируют, и 3 компании по производству консервной продукции. Этим летом по нашему приглашению были проинспектированы ещё 12 компаний. Ждём ответа от Роспотребнадзора. Что касается вина наливом – пока вопрос решается. Не всё так просто. Но могу сказать, что характеристики молдавского вина стали гораздо лучше. За его качество отвечает производитель, за безопасность – мы вместе. Коме того, по результатам проведённых двусторонних деловых переговоров между Россельхознадзором, Роспотребнадзором и ANSA был закреплён долгосрочный механизм, способствующий развитию взаимовыгодных торговых отношений. В этом процессе безопасность пищевой продукции для потребителей обеих сторон играет важную роль.

– Согласитесь, что на торговые отношения влияет не только качество продукции, но и политика…

– Это не касается нашего агентства, мы – вне политики. У нас есть свой регламент работы, нормативные акты нашего государства, плюс международные рекомендации и нормативы. Сравнительно недавно в Россию могли отправлять растительную продукцию около 130 компаний из Республики Молдова. В настоящее время их количество увеличилось ещё на 205 единиц. То есть нам удалось расширить перечень до более 300 компаний-экспортёров.

Под знаком ответственности

– Несмотря на строгий контроль, периодически в дошкольных и школьных учреждениях продолжают фиксировать случаи отравления детей. Последнее относится к началу марта.

– Мы стараемся отслеживать качество продуктов, но чаще всего причиной пищевых отравлений детей являются не продукты, а люди, которые их готовят. Так было и в последнем случае в Гагаузии, о котором вы упомянули. Инспекторы Агентства по безопасности пищевых продуктов регулярно проводят проверки в пищеблоках дошкольных и школьных учреждений. В последнее время ситуация улучшается. Очень важно, чтобы рабочий персонал понимал всю ответственность в соблюдении санитарно-гигиенических требований и правил технологического процесса приготовления пищи. Тем самым риск минимизируется.

– После того как ANSA стало осуществлять контроль за пищевыми продуктами в государственных учреждениях, какие функции остались у санитарно-эпидемиологической службы?

– Что касается пищеблоков – это наша компетенция. Всё остальное курирует санитарно-эпидемиологическая служба, в том числе и качество воды до входа в перерабатывающее предприятие или в пищеблоки. Не столь важно, кто и что контролирует, – важно людям осознавать ответственность за свою деятельность.

– Пробы продукции, смывы из пищеблоков – это всё проходит через ваши лаборатории?

– Да, но исследования мы проводим не каждый день, а согласно заранее утверждённому плану. Есть и выборочные проверки, то есть это незапланированный контроль, когда персонал учреждения не знает о приходе наших инспекторов.

Открытый звонок

– Как вы взаимодействуете с бытовыми потребителями, которые обращаются к вашим специалистам по поводу качества продуктов? Человек может просто позвонить и сообщить, что ему продали товар несоответствующего качества?

– Для нас, как для государственной структуры, не может быть разницы между предпринимателем и бытовым потребителем – все имеют доступ к услугам и консультациям специалистов в равной степени. Если говорить о частных случаях, то обращения касаются качества продуктов в магазинах или объектах общественного питания. Но в любом случае нужно сохранять чеки.

Агентство регистрирует запросы бытовых потребителей, поданные лично через единое окно, а также через приложение viber или по электронному адресу. Конечно, запрос зарегистрируется, если он сформулирован так, чтобы быть классифицированным как жалоба. Мы даём ответ на основании действий, проведённых в рамках служебного расследования.

– Но люди не решаются звонить, потому что считают, что лабораторные исследования будут проводиться за их счёт…

– Доказывать, что продукт не соответствует качеству, – не дело потребителя. Он должен только сообщить об этом по телефону горячей линии – 0 800 800 33. Если бы от потребителей было больше таких заявлений, то и продавцы не допускали бы нарушений. За каждое нарушение применяется определённая мера наказания, включая штраф. Кроме того, представитель услуг (магазин или любой объект, предоставляющий услуги общественного питания) после жалоб потребителей будет находиться под более пристальным вниманием наших инспекторов.

– По вашей личной инициативе в агентстве была открыта ещё одна горячая линия – по борьбе с коррупцией. Были звонки?

– Горячая линия создана для регистрации жалоб граждан на коррупцию в системе. Это абсолютно необходимое действие для ANSA как государственной структуры, которая борется с этим негативным явлением. Пока что жалоб на противозаконные действия наших сотрудников не поступало.

Слово – за производителями

– Какие достижения последнего года работы агентства вы могли бы отметить?

– Что касается работы, то у нас очень высокий потенциал и большие планы, но нам нужно время для их реализации. Однако уже сейчас мы можем озвучить некоторые достижения. В частности это касается Плана мониторинга остаточных веществ в коровьем молоке, который был одобрен ЕС в 2020 году. Это первый шаг в подготовке к очередному аудиту молочной продукции на предмет экспорта в ЕС.

Также в течение 2020 года лаборатория Республиканского диагностического ветеринарного центра, находящаяся в нашем ведомстве, первой в республике была аккредитована по системе ISO 17025/2018, методике определения индексов по безопасности пищевых продуктов и здоровья животных для аудита ЕС. Всё непросто, но шаг за шагом мы будем двигаться вперёд, так что сейчас слово – за производителями.

Наталья Устюгова