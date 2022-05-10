Пища к размышлению

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О том, почему Молдова не может себя обеспечить необходимыми продуктами питания

Самое большое достояние нашей страны – это её почвы, ну и, конечно же, люди. Почвы деградируют, граждане уезжают, а времена, когда цветущая республика кормила не только себя, но и часть огромной державы, ушли в прошлое. Получив независимость, мы не сумели сохранить экономические связи, а сейчас успешно отказываемся от выгодных традиционных рынков.

Без мамалыги не останемся

Если во времена пандемии наши граждане боялись, что им не хватит денег на продукты питания, то сейчас они боятся ещё и того, что может настать период, когда с прилавков исчезнет даже хлеб. У страха глаза велики. Эксперты заверяют, что голода не будет, но и ассортимент продовольственных товаров станет более скудным, а сами продукты дороже.

О том, что волноваться не стоит, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчу заявил ещё в конце марта, когда пошли на убыль поставки с Украины, из России и Беларуси, а народ стал задавать неудобные вопросы, касающиеся продовольственной безопасности.

– У нас достаточно ресурсов, чтобы держать ситуацию под контролем. Республика Молдова – страна-экспортёр агропродовольственной продукции. Мы полностью обеспечены продуктами из пшеницы и кукурузы. Кукурузы мы даже производим втрое больше, чем потребляем, – заверил Виорел Герчиу в эфире телеканала TVC21. – То же самое и с пшеницей. Министерство сельского хозяйства внимательно следит за динамикой экспорта кукурузы и подсолнечника, чтобы приостановить его в случае достижения критического порога. Для нас важно обеспечить внутреннее потребление, функционирование перерабатывающих предприятий, чтобы местные потребители не ощущали нехватки необходимых продуктов.

По крайней мере, мамалыгой мы обеспечены… пока.

Мы вообще можем полностью обеспечить себя необходимыми продуктами питания, кроме экзотических – бананов, ананасов и т. д. И у нас нет необходимости импортировать семена – мы их можем производить у себя в стране, и в этой части науку надо как-то поддержать.

Не стоит драматизировать

Руководитель фермерского хозяйства «Lider-Nord» SV (Рышканский район) Вячеслав Сырбу утверждает, что мы можем себя полностью обеспечить как фуражной, так и продовольственной пшеницей, доля которой составляет около 40% от общего урожая. Но каждый год параметры качества продовольственной пшеницы меняются – то не устраивает клейковина, то содержание протеинов и т. д. Нормы устанавливают фирмы-закупщики, импортирующие зерно, чтобы меньше платить аграрным хозяйствам. Тем не менее фермерам выгодно продать продукцию как можно дороже, что не всегда возможно внутри страны.

– Я человек рынка, поэтому не согласен с решениями правительства, когда Молдова запрещает экспорт зерна, – высказывает свою позицию В. Сырбу. – Государство должно просчитать, сколько необходимо на год, до следующего урожая той же пшеницы, и закупить эти объёмы у производителей по разумной цене. Правительство должно позаботиться о государственных резервах и открывать границы. Как только запрещают экспорт, цены на внутреннем рынке резко падают и фермеры не могут получить планируемых доходов, которые необходимы для подготовки к очередному сельскохозяйственному году. Фермер также обратил внимание на тот факт, что ежегодно реальные запасы зерновых у нас, как правило, выше, чем заявлено производителями официально. Некоторые бизнесмены просто скрывают достоверные данные, проверкой которых никто серьёзно не занимается. Какими способами продаётся неучтёнка, можно только догадываться.

Также В. Сырбу, который относит себя к фермерам-оптимистам, говорит, что не стоит так уж сильно драматизировать ситуацию. Большую часть химикатов фермеры получают из Китая, стран ЕС, Украины и немного из России. Их стоимость растёт за счёт логистики, точнее – увеличения транспортного пути, и частично за счёт повышения цен на энергоресурсы при изготовлении и перевозке. Но это повышение не критично. А вот удобрения, особенно фосфорные, подорожали очень сильно, как, впрочем, и топливо. Но при этом заметно увеличиваются и цены на сельхозпродукцию. Если урожай будет хорошим, он компенсирует затраты. Но, конечно, растениеводам совсем не помешала бы помощь государства, ведь некоторые из них отказались от внесения удобрений из-за их дороговизны. Какой уж там получится урожай – покажет осень.

Маркер нестабильности

Гречка для потребителей стала маркером, указывающим на нестабильность экономической ситуации. В магазинах она появилась. Но по какой цене! Может ли Молдова производить этот популярный продукт?

– Гречка – капризная культура, цветёт этажами: нижние соцветия уже образуют семена, а верхние ещё продолжают цвести. Но в наших климатических условиях её выращивать можно, – утверждает директор Научно-исследовательского института полевых культур «Селекция» Борис Боинчан. – Мы вообще можем полностью обеспечить себя необходимыми продуктами питания, кроме экзотических – бананов, ананасов и т. д. И у нас нет необходимости импортировать семена – мы их можем производить у себя в стране, и в этой части науку надо как-то поддержать. Мы хотим, чтобы учёные творили чудеса без средств. Так не бывает. У нас есть сорта семян зерновых, которые не уступают привозным, тем более что заграничные значительно дороже и они, как правило, генетически модифицированные. Мы полностью можем себя обеспечить горохом, фасолью, просом, ячменём, подсолнечником, сахарной свёклой и другими культурами.

По мнению учёного, интерес к сахарной свёкле в Молдове упал из-за того, что зарубежным инвесторам, которые скупили перерабатывающие предприятия, не выгодно развивать производство сахара в Молдове. Из-за внешнего вмешательства и недальновидности некоторых молдавских чиновников прекратили работу и другие важные предприятия аграрного направления. К сожалению, у нас всё чаще доминируют не государственные, а частные интересы, и никто за это не несёт ответственности.

Сырьё без добавленной стоимости

Выступая на одном из молдавских телеканалов, экс-министр экономики Молдовы Анатолий Усатый озвучил известную истину о том, что Молдова имеет огромный потенциал для переработки сельхозпродукции и может наладить у себя дома переработку сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

– У нас были собраны рекордные урожаи зерновых в прошлом году. Урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021 году увеличился в 2,8 раза, пшеницы – в 2,7, кукурузы – в 3 раза. Казалось бы, ну вот тебе – и животноводство можно развивать. Но если посмотреть статистику производства молока, то там спад на 10%, по производству яиц – снижение 8%. Сократилось и производство мяса всех видов, и это при том, что имеется своё дешёвое сырьё в больших объёмах, которое можно использовать для откорма скота, производства мяса и молока, – констатирует экс-министр.

Также А. Усатый обратил внимание на то, что мы выращиваем пшеницу, а крупы импортируем, хотя это просто ещё один процесс переработки. То есть мы выращиваем сырьё, а добавленную стоимость оставляем за границей.

Всё правильно, только для этого необходимы немалые инвестиции и рынки сбыта. Ни одно перерабатывающее предприятие (исключаем кустарное производство) не выживет, если будет работать только на внутреннем рынке. Но при наших ценах на энергоресурсы конкурентоспособность молдавских товаров изначально обречена на провал. По этой же причине сдают позиции оставшиеся в Молдове консервные заводы.

Животноводам не позавидуешь

Самая сложная ситуация складывается в молочной промышленности. За последние годы поголовье скота в Молдове сократилось почти на треть. Основными поставщиками сырья для крупных производителей молочной продукции являются крестьянские подворья. Те немногие фермерские хозяйства, руководители которых рискнули заняться этим бизнесом, выживают с большим трудом. И если на прилавках магазинов молоко заметно дорожает, то его закупочная цена за два месяца повысилась всего на 30 – 40 банов за литр.

– До сих пор заводы по переработке молока жаловались, что не могут поднять цены на сырьё и платить поставщикам больше, потому что слишком большая конкуренция с продукцией с Украины и Беларуси, – поясняет руководитель хозяйства по выращиванию крупного рогатого скота Вячеслав Кэпэцинэ. – Сейчас прежнего соперничества на рынке нет, но ситуация особо не изменилась. Животноводам сегодня очень сложно. Всё подорожало, даже каменная соль, которую мы даём коровам. Да и работники просят хоть немного повысить зарплаты. Я сейчас даже не представляю, как мы будем выживать.

При масле и сахаре

Подсолнечное масло – тоже продукт первой необходимости, и мы видим, что оно также заметно подорожало, хотя сейчас мы покупаем продукцию, которую производили ещё по старым ценам на энергоносители. Какая цена сложится дальше, даже страшно представить. Но масло будет, утверждают представители группы компаний Trans-Oil.

– Компания гарантирует полное обеспечение внутреннего рынка Республики Молдова подсолнечным маслом на весь период до начала новой уборочной кампании 2022 года. Даже в условиях увеличения потребления масла, связанного с резким притоком людей в страну, а также с формированием запасов населением, сырьевые резервы Trans-Oil гарантированно покрывают возникающий спрос, – заверила генеральный директор «Floarea soarelui» SA Стелла Островецки. – Более того, при необходимости полного импортозамещения подсолнечное масло будет бесперебойно поставляться во все торговые точки Молдовы. Масштабы производства настолько большие, что всего лишь 5% мощностей заводов группы компаний Trans-Oil могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Не должно быть и перебоев с сахаром. Согласно данным Национального бюро статистики, урожай сахарной свёклы в прошлом году составил 635 тыс. тонн. Было произведено 98 тыс. тонн сахара при внутренних потребностях РМ в 80 – 85 тыс. тонн. По информации, полученной от сахарных заводов, на конец 2021 года запасы сахара составляли около 77 тыс. тонн – 90% от годовой потребности. Только вот свекловоды утверждают, что стоимость выращивания одного гектара сахарной свёклы намного выше, чем для других культур. Без поддержки государства площади под сахарной свёклой могут сократиться. Что уж там – не до сладкой нам жизни.

Дефицит рабочих рук

Чем мы можем обеспечить себя в полной мере, так это фруктами и вином. Да ещё и овощами в сезон, зимой их придётся импортировать, потому что закрытый грунт у нас очень дорогой. Исполнительный директор Национальной федерации фермеров Молдовы Василий Мырзенко считает, что и с мясом проблем не должно быть, за исключением говядины, дефицит которой наблюдается во многих странах.

– Правительство повысило уровень поддержки фермеров, которые занимаются крупным животноводством, но выступает другая проблема – демографическая, мы наблюдаем дефицит рабочей силы, – поясняет Василий Мырзенко. – Обеспечить в полном объёме производство за счёт семейного бизнеса проблематично, а для больших и средних ферм необходимо трудоустройство людей. Собственно, как и в других отраслях. Проблемы есть, но паниковать пока не стоит. Месяц назад все боялись, что земля была слишком сухая, но прошли дожди. На данном этапе никто конкретных пессимистических или оптимистических прогнозов дать не может. Мы живём сегодняшним днём. Однако фермеры в одностороннем порядке не обязаны обеспечивать продовольственную безопасность страны. Такие вопросы должны решаться на уровне государства. Да и граждане, не связанные с сельским хозяйством, периодически спрашивают: зачем помогать аграриям? Но если фермеры сами станут решать все вопросы, может настать день, когда на прилавках не будет хлеба. Поэтому всё общество должно с пониманием относиться к вопросу поддержки аграрного сектора.

Кстати, правительство рапортовало, что выделит в этом году из госбюджета 200 млн леев на частичную компенсацию сельхозпроизводителям акцизов на дизельное топливо. Согласно регламенту, компенсируют 30% от квоты акцизов, установленной на 2022 год. Фермеры же утверждают, что помощь, объявленная государством при покупке топлива, незначительна и они гораздо больше будут терять времени и денег на оформление документов, необходимых для получения компенсации. И вообще, сельское хозяйство может развиваться за счёт экспорта сельхозпродукции, а не за счёт внутреннего потребления, а с этим у нас большие проблемы.

Комментарий

Есть будем, но меньше

Раду Мудряк, депутат парламента:

– Около 70% молочной продукции, потребляемой в Молдове, приходится на импорт, большей частью с Украины и Беларуси. Уже сейчас на полках мы видим сокращение ассортимента. Насколько и по какой цене мы сможем компенсировать этот пробел, тоже сказать сложно. Для того чтобы обеспечить Молдову отечественными молочными продуктами, необходимо 4–5 лет при целенаправленной поддержке государства. Мясо курицы мы частично импортировали с Украины. Однако если правительство будет компенсировать программы по развитию птицеводства, то через 3–4 месяца мы можем нарастить объёмы, способные наполнить внутренний рынок. Свининой, при определённой поддержке, мы можем обеспечить себя через 6–7 месяцев.

Любые критические ситуации рождают новые идеи их решения. Сейчас важно, чтобы государство мониторило потребности населения, не допускало образования дефицита, контролировало объёмы государственного резерва. Предыдущий год был урожайным на пшеницу и кукурузу, следовательно мы не должны испытать недостатка в этой продукции, в том числе и в виде кормов для животноводства. Но опять же, следует всё просчитывать, поэтому контролирующие органы должны отслеживать экспорт. Я бы на данный момент запретил экспорт муки. В любом случае, с учётом роста цен на топливо, удобрения, энергоносители, вся продукция, производимая в Молдове, будет дорожать. Продукты питания у нас будут. Другой вопрос: насколько они будут доступными для населения, особенно для пенсионеров, которые не могут справиться даже с оплатой коммунальных услуг, тем более что с 1 апреля электричество опять подорожало. Если люди покупали 1 бутылку молока на день, теперь они вынуждены будут растягивать её на три дня.

В тему

Снижение производства

Валовая продукция сельского хозяйства в Молдове в январе-марте составила 1,805 млрд леев, или 97,6% (в сопоставимых ценах) по сравнению с первым кварталом 2021 года. Согласно пресс-релизу Национального бюро статистики, это связано со снижением производства в животноводческой отрасли (на 2,2%), на долю которой пришлось около 99% всего объёма сельскохозяйственной продукции. Данные также показывают, что производство говядины и курятины (в живой массе) сократилось на 1,8% – до 34 тыс. тонн. Производство молока снизилось ещё на 5,7%, составив 51,9 тыс. тонн, при этом большая часть (87,4%) по-прежнему производится в крестьянских хозяйствах. Производство яиц упало на 7,3% – до 100,9 млн штук, из них 66 млн было получено на птицефабриках и

34,9 млн в личных подсобных хозяйствах населения.

Мнение Сибовой

Вся надежда на фермеров

Наша власть, как правило, вспоминает о сельхозпроизводителях, когда ей от них что-то надо. Сейчас как раз такая ситуация. Мы не можем получать в полном объёме продовольственные товары по доступной цене с Украины, Беларуси и из России. Вся надежда на наших фермеров. При этом кто-то из правительства интересуется, как они умудряются выживать? Конечно, есть какие-то разрозненные государственные проекты, поддерживающие аграрный бизнес и животноводство, но нет общей программы развития сельского хозяйства, нет общего видения обстановки в этом секторе. Точечная поддержка отдельных сегментов ситуацию не изменит.

Депутаты от Блока коммунистов и социалистов неоднократно выступали с конкретными предложениями по поддержке аграриев. В этом году, когда взлетели цены на топливо, а традиционные рынки экспорта сельхозпродукции стали недоступными, помощь государства особенно необходима. К примеру, мы предлагали сократить на 50% акциз на нефтепродукты, а также временно освободить этот важный товар от НДС. Два послабления в совокупности позволили бы снизить цены примерно на 6–7 леев за литр бензина и дизельного топлива. Мы видим, что затраты аграриев значительно выросли. В этом сезоне из-за нехватки средств было засеяно на 21% площадей меньше, чем запланировано. Наши инициативы получили отрицательный отзыв правительства, в комиссиях их очень долго не вносят в повестку дня и не рассматривают. Мы понимаем судьбу этих инициатив, даже когда они дойдут до заседания парламента. Вместе с тем мы получали информацию, что некоторые мелкие и средние фермеры, которые страдают, в первую очередь, из-за отсутствия средств, стали использовать некачественные семена. Напомню, что не получили компенсации на общую сумму в 51 млн леев и сельхозпроизводители, которые в прошлом году пострадали в результате стихийных бедствий.

Если мы не поддержим аграрный сектор, то можем дождаться, что фермеры перестанут обрабатывать землю или продолжат выращивать только выгодные культуры, которые со временем окончательно уничтожат плодородную почву Молдовы.

Инга Сибова,

член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам

Наталья Устюгова