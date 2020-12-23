Пиротехника – не игрушка! Граждан призывают соблюдать правила безопасности при использовании фейерверков и петард

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Пиротехнические изделия нужно использовать, строго соблюдая инструкцию производителей. Их нужно хранить в недоступном для детей месте. Мероприятия, связанные с их использованием, должны проводиться на улице, на безопасном расстоянии от людей, зданий, деревьев и автотранспортных средств.

Жители и гости муниципия Кишинев с особой осторожностью должны применять фейерверки и петарды для развлечения в период зимних праздников. Запрещается использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях и в помещениях, где много людей, на балконах, в подъездах и на террасах. Также запрещается их использование на рынках, собраниях и публичных мероприятиях любого рода, в местах скопления людей, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта, на малом расстоянии от высоковольтных электрических установок, газовых установок и складов любого типа.

В целях предотвращения пожаров и несчастных случаев примария Кишинева запрещает установку и использование неисправных или самодельных декоративных осветительных установок, передает ipn.md. Лица, которые не будет соблюдать правила, будут привлечены к уголовной или административной ответственности.

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