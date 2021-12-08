Пир во время чумы. В разгар кризиса правительство выделяет 8,5 млн леев на рождественскую ярмарку

Пир во время чумы. В разгар кризиса правительство выделяет 8,5 млн леев на рождественскую ярмарку

Решение было принято сегодня на заседании кабинета министров. 

Чиновники отметили, что проведение ярмарки стало возможным благодаря снижению числа случаев коронавируса.

– Мы установили “плафон” в размере 8,5 млн леев. Министерство культуры возьмёт ответственность за проведение мероприятий на высшем уровне, – заявил глава ведомства Серджиу Продан. 

Ярмарка будет работать с 24 декабря по 10 января.

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