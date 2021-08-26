Пир во время чумы. Празднование Дня независимости обойдётся гражданам в 5,5 млн леев

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Стоимость празднования 30-летия независимости Республики Молдова составит почти 5 с половиной миллионов леев. Согласно отчёту правительства, больше всего потратят на военный парад Майи Санду – 2 с половиной миллиона.

Сцена и оборудование, звук и свет, а также стенды для приглашённых стоят ещё миллион 600 тысяч. Расходы на концерт, в том числе, гонорары артистов превышают миллион 200 тысяч, пишет publika.md.

Праздник проведут главным образом для руководства страны и гостей. Граждан же призывают оставаться дома и следить за мероприятиями по телевизору – во избежание заражения коронавирусом.

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