Пилипецкая: Развивая местную инфраструктуру, мы обеспечим людям достойную жизнь! (ВИДЕО)

0

Избирательный блок коммунистов и социалистов намерен реализовать после прихода к власти целый ряд инфраструктурных проектов в сёлах. Об этом на брифинге для прессы заявила депутат ПСРМ Алла Пилипецкая.

Она отметила, что в настоящее всего всего 50,7% населённых пунктов Молдовы подключены к центральной системе водоснабжения. С большой долей риска для здоровья водой из колодцев пользуются 46,9% сельских домохозяйств.

Например, в Сорокском районе к центральному водоснабжению подключены 14 560 домохозяйств: 11 919 в городе и 2 640 в 6 сёлах. Наши граждане должны быть обеспечены качественной питьевой водой, – считает Пилипецкая.

Ситуация с подключением населённых пунктов к центральной канализации ещё хуже. В Сороках, Дрокии, Фалештах, Глодянах, Резине, Кантемире, Бессарабке её нет ни в одном селе. Решения требует и проблема газификации. Остро стоит и вопрос состояния дорог.

Молдова по качеству дорог находится на 129 месте из 141 страны. Проблему с дорогами мы намерены решать первостепенно. За последние 3 года в рамках программы “Хорошие дороги” было отремонтировано более 2 000 км дорог. Мы готовы продолжить эту работу, особенно на местных дорогах. В плачевном состоянии в Кагуле, Унгенах 90% дорог. В Единцах – 84%. В Комрате – 70%, а в Сороках – 80%. Дорога на Атаки – это испытательный полигон для водителей и машин, – подчеркнула она.

Пилипецкая отметила, что Блок коммунистов и социалистов намерен решить эти вопросы в сотрудничестве с местными властями, инвесторами и партнёрами, исходя из национальных интересов Молдовы.

Развивая местную инфраструктуру, мы обеспечим людям достойную жизнь, – подытожила она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.