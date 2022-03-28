Пилипецкая: Правительству пора повернуться лицом к народу!

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Жители Молдовы обнищали и доведены до крайности. Они справедливо требуют, чтобы их проблемы решали правительство и президент. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Алёна Пилипецкая.

Экономика стагнирует, а предприятия не в силах оплачивать миллионные счета за газо- и теплоснабжение, отмечает она. В этой связи Пилипецкая призвала власти принять инициативу ПСРМ о снижении на 50% акциза на топливо и его временном освобождении от НДС. Это, отметила она, даст возможность удержать рост цен и уменьшить стоимость ГСМ для потребителя на 6-7 леев.

– Пора правительству повернуться к народу лицом! А то все силы и время уходят на то, чтоб понравиться внешним кураторам, которые в последнее время выбрали Молдову своей Меккой, – подчеркнула Пилипецкая.

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