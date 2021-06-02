Пилипецкая: Господа реформаторы, выезжайте в районы! Граждане вам укажут точное направление, куда идти (ВИДЕО)

0

Ликвидация районов приведёт к тому, что люди не смогут получать по месту жительства услуги, связанные с пенсиями, социальными пособиями, поиском работы, кадастровыми вопросами – по этим и другим проблемам им нужно будет ездить за десятки километров. В то же время сёла без примарий, школ, детских садов, почтальонов и социальных работников будут постепенно «умирать». Об этом на брифинге для прессы заявила депутат ПСРМ Алла Пилипецкая, комментируя планы президента и её единомышленников по реформированию районов и примарий страны.

– Мы помним, как Майя Санду реформировала образование. Были закрыты сотни школ, за 2012-2015 годы работы лишились около 5800 педагогов. Мы не забыли, как под предлогом укрепления и децентрализации были закрыты больницы, медпункты. Где и кем пишутся антинародные реформы? Кому они нужны? Заверяю вас, только не жителям Молдовы. Господа реформаторы, пожалуйста, выезжайте в районы, послушайте своих граждан, думаю, они вам укажут точное направление, куда идти, – сказал она.

Пилипецкая добавила, что Блок коммунистов и социалистов выступает категорически против данной реформы и будет защищать в парламенте интересы народа.

– Мы не допустим проведения реформ, которые не нужны нашему обществу, – заверила она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.