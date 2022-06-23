Пилипецкая: Для диаспоры во Франции ПДС покупает новое здание посольства, а на гражданах, живущих в Молдове, экономит

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Наталья Гаврилица подтвердила намерение правительства купить здание в Париже для штаб-квартиры посольства Республики Молдова во Франции. Гаврилица не считает это неоправданными тратами. Напротив, она полагает, что это позволит сэкономить деньги, которые пришлось бы потратить на аренду помещений.

– Очень многие граждане обращаются за консульскими услугами. Учитывая постоянное столпотворение, никто не хочет сдавать в аренду здания под эти цели. Мы оказались в ситуации, когда с 1 июля предоставление консульских услуг будет затруднено. Согласно проведённому анализу и взятыми нами перед гражданами обязательствами, мы решили купить здание, что позволит оказывать качественные услуги, – сказала Наталья Гаврилица. – Значит, экономить мы будем только на гражданах, живущих в Молдове, так получается? Мы не экономим там, где диаспора, а где живёт народ Молдовы, в своей стране, мы должны призывать людей экономить, – парировала в ответ депутат ПСРМ Алёна Пилипецкая.

Наталья Гаврилица на это ответила, что прошлые власти выгнали из страны слишком много граждан, и о них нужно заботиться нынешнему руководству. Что касается людей внутри Молдовы, на социальные нужды в этом году было выделено много денег, считает премьер.

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