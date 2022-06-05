Пик инфляции может оказаться выше, чем прогнозировалось

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Годовой уровень инфляции вырос с 22,2% в марте до 27,1% в апреле из-за сочетания целого ряда факторов. Помимо импортной составляющей инфляционного процесса важным фактором, усиливающим инфляцию, является задержка с корректировкой регулируемых тарифов. Такие разъяснения дал председатель Национального банка Молдовы Октавиан Армашу на пресс-конференции, на которой он представил решения в области денежно-кредитной политики. По словам главы Нацбанка, цены на энергоносители и продукты питания кажутся больше ожидаемых, и в этих условиях пик инфляции может оказаться выше, чем прогнозировал НБМ.

– Отрицательное отклонение фактической инфляции на 0,3 процентных пункта от прогноза на апрель текущего года, наряду с задержкой с корректировкой тарифов и её ожидаемыми побочными эффектами, означает вероятность отклонения прогноза инфляции на второй квартал 2022 года. В то же время напряженная ситуация в регионе и риски её эскалации сохраняют выраженную неопределенность в плане среднесрочного прогноза инфляции, – пояснил Октавиан Армашу.

По его словам, факторами, которые будут определять дальнейшую динамику инфляции, по-прежнему останутся закупочные цены на энергоносители и продукты питания. Последние, возможно, заменят товары из Украины, а соответствующие проинфляционные эффекты активизируют факторы предложения за счёт издержек производства, сообщает ipn.md.

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