Петрович: Несмотря на все запреты, Кишинёв вчера окрасился в священные цвета памяти и Великой Победы

0

Председатель Национального координационного комитета “Победа” Алексей Петрович констатировал, что День Победы в Республике Молдова прошёл достойно: тысячи людей на марше в Кишинёве и других крупных городах, масштабные автопробеги, возложения цветов, концерты.

– Несмотря на целенаправленное запугивание, информационные вбросы о возможных провокациях, все мероприятия прошли мирно и спокойно, организаторы вместе с полицией сделали всё возможное, чтобы не допустить каких бы то ни было неприятных ситуаций. Несмотря на запреты, город вчера был красным и черно-оранжевым, окрашенным в священные цвета памяти, цвета Великой Победы, – отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.