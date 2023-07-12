Петров день 2023 – что нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла

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День Петра и Павла или Петров день в 2023 году у православных отмечается 12 июля. Этот христианский праздник Русская православная церковь относит к категории “великих”. Они хоть и уступают по значимости “двунадесятым” – двенадцати главным торжествам церковного года, – но всё же празднуются особо.

Из великих церковных праздников только праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла предваряет многодневный пост. Он начинается через неделю после праздника Троицы, которая из года в год приходится на разные даты – в зависимости от Пасхи. Петров пост 2023 длился 30 дней, с 12 июня. А заканчивается он соответственно всегда 12 июля – и после праздничной службы постившиеся разговляются.

Из всех апостолов Церковь неспроста выделяет именно Петра и Павла. Оба последователя Христа активно проповедовали до конца жизни.

В этот день верующие идут в храм на праздничную службу. А после им можно собраться за праздничным столом, чтобы разговеться после поста. Теперь можно есть все.

В Петров день не то, чтобы нельзя работать, – скорее, это не принято было на Руси. Особенно если речь идёт о тяжёлом физическом труде. Потому что такой труд практически невозможно было совместить с походом в храм на литургию, церковным празднованием.

Также по уставу, в этот день нельзя венчаться. При этом играть светскую свадьбу Церковь не запрещает. В Петров день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником святых первоверховных апостолов. Также принято говорить друг другу просто: “С днём Петра и Павла!”. Кроме того, в этот день можно поздравить с именинами родных и близких, носящих в честь апостолов имена Петра и Павла.

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