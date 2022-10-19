Петр Толстой на встрече с молдавской делегацией: Россия воспринимает молдавский народ как дружественный

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Вице-спикер Парламента РМ, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и член исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь провели встречу с Петром Толстым, заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Во время встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества между парламентами наших стран, активизации групп дружбы, а также защиты интересов молдавских граждан, проживающих в Российской Федерации, и др.

Влад Батрынча отметил важность сохранения и развития диалога со стратегическим партнёром Молдовы, а также поиска взаимопонимания по ключевым вопросам, представляющим общий интерес. Вице-спикер повторно озвучил свою просьбу к российской стороне содействовать пересмотру цены на газ для поддержки рядовых граждан Молдовы и открытию российского рынка для всех молдавских производителей.

В свою очередь, Петр Толстой подчеркнул, что Россия воспринимает молдавский народ как дружественный, а Молдову считает традиционным партнёром, и нашим странам предстоит найти надежные пути к сотрудничеству для решения существующих проблем. В связи с этим стороны отметили необходимость сохранения мира и стабильности, консолидации нейтрального статуса Молдовы.

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