Петлял по дороге: кишинёвца поймали пьяным за рулём

Петлял по дороге: кишинёвца поймали пьяным за рулём

Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Николая Димо. 

Карабинеры заметили во дворе жилого дома автомобиль марки BMW, который петлял по дороге. За рулём находился 27-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГИК. Водителя проверили, алкотестер показал концентрацию в 0,93 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

Обстоятельства инцидента выясняются.
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