Петарда зажгла жилой дом в Унгенах

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Инцидент произошёл 31 декабря в селе Загаранча Унгенского района. 10-летний школьник запустил петарду, от которой загорелась крыша пристройки.

На место происшествия выехали 2 бригады пожарных. Огонь успел перекинуться с крыши пристройки на крышу жилого дома. Пожарные потушили пламя, повредившее около 10 квадратных метров кровли.

В результате пожара никто не пострадал. В контексте случившегося ГИЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности и не запускать фейерверки вблизи жилых помещений.

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