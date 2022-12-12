Песков заявил, что Санду традиционно не участвует в саммитах СНГ

Президент Молдовы Майя Санду традиционно не принимает участие в саммитах СНГ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности её присутствия на неформальной встрече в Петербурге.

– Сама Санду недавно высказывалась на этот счёт, что, исходя из прагматичных соображений, Молдова предпочитает не выходить из целого ряда соглашений в рамках СНГ. Сама она, как известно, не принимает участия в эсэнгэшном саммите, – сказал он в ответ на вопрос, приглашена ли Санду на предстоящий саммит и как в Кремле оценивают перспективу сохранения Молдовы в СНГ.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится в Санкт-Петербурге в конце декабря, на саммите стороны смогут обсудить задачи на будущий год и более отдалённую перспективу.

Накануне Санду заявила, что власти Молдовы пока не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идёт о сотнях соглашений, в том числе двусторонних, передаёт ТАСС.

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