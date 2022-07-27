Песков: Власти Молдовы делают всё для дистанцирования от России

Песков: Власти Молдовы делают всё для дистанцирования от России
Власти Молдовы методично насаждают антироссийскую повестку и делают всё для дистанцирования от взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

– Мы, конечно же, наблюдаем за этим, конечно, мы видим, как с одной стороны нынешнее руководство Молдовы методично пытается насаждать антироссийскую повестку, насаждать идею об эфемерной угрозе и так далее. Делает всё возможное, чтобы политическими и иными методами дистанцироваться от идеи какого-то взаимодействия с Россией, – сказал Песков журналистам, сообщает РИА Новости. 
В руководстве РМ данное заявление пока не прокомментировали.

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