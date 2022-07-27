Песков: Власти Молдовы делают всё для дистанцирования от России

– Мы, конечно же, наблюдаем за этим, конечно, мы видим, как с одной стороны нынешнее руководство Молдовы методично пытается насаждать антироссийскую повестку, насаждать идею об эфемерной угрозе и так далее. Делает всё возможное, чтобы политическими и иными методами дистанцироваться от идеи какого-то взаимодействия с Россией, – сказал Песков журналистам, сообщает РИА Новости.