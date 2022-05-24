Песков об обысках у Додона: Мы встревожены преследованиями тех, кто выступает за сотрудничество с Россией

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Москва считает ситуацию с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном внутренним делом этой страны, но РФ встревожена преследованиями, применяемыми к сторонникам сотрудничества с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Во-первых, это внутреннее дело Молдовы. Во-вторых, мы, конечно, встревожены тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной, – констатировал представитель Кремля, комментируя эту ситуацию.

В этой ситуации, продолжил Песков, «хочется надеяться и быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены».

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