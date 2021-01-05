Песков о заявлении Санду о российских миротворцах: Как будто в Молдове нет других проблем!

Песков о заявлении Санду о российских миротворцах: Как будто в Молдове нет других проблем!
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских миротворцев, назвав это потенциальной опасностью.

– Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление – как будто бы в Молдавии нет других проблем – что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек, – сказал Песков в интервью “Соловьев Live” на канале в YouTube, пишет РИА Новости. 
Песков также заявил, что на Россию накладывается определенный груз и страна готова нести его и занимать ответственную позицию на международной арене.
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