Песков о заявлении Санду о российских миротворцах: Как будто в Молдове нет других проблем!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских миротворцев, назвав это потенциальной опасностью.
– Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление – как будто бы в Молдавии нет других проблем – что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек, – сказал Песков в интервью “Соловьев Live” на канале в YouTube, пишет РИА Новости.
Песков также заявил, что на Россию накладывается определенный груз и страна готова нести его и занимать ответственную позицию на международной арене.
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