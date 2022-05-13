Песков о задолженности Молдовы за газ: Никакой политической подоплеки нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться

Желание “Газпрома” получить от Молдовы задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
– Собственно, контакты идут по линии “Газпрома”, ведь эти долги висят на балансе “Газпрома”. Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в “Газпроме”. Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться, – сказал Песков журналистам, комментируя требование к Молдове погасить долги за газ.
Песков отметил, что разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы, пишет РИА Новости.
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