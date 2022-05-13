Песков о задолженности Молдовы за газ: Никакой политической подоплеки нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться

– Собственно, контакты идут по линии “Газпрома”, ведь эти долги висят на балансе “Газпрома”. Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в “Газпроме”. Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться, – сказал Песков журналистам, комментируя требование к Молдове погасить долги за газ.