Песков о будущем украинского транзита газа в Молдову: Позиция “Газпрома” хорошо была обозначена в их заявлении

Песков о будущем украинского транзита газа в Молдову: Позиция “Газпрома” хорошо была обозначена в их заявлении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в “Газпром” вопрос о том, удалось ли договориться с Молдовой по предназначенному ей газу, который “оседает” на Украине.

– Вы слышали заявление “Газпрома”. Контакты идут по их линии. Нужно туда обращаться. Позиция “Газпрома” хорошо была обозначена в их заявлении, – сказал он журналистам в пятницу, пишет ТАСС. 

Ранее “Газпром” зафиксировал “оседание” на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдову, и заявил, что с 28 ноября начнёт сокращать подачу газа для транзита через Украину в объёме суточной недопоставки, если транзитный дисбаланс сохранится.

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