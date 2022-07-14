Песков: Молдова не должна видеть в России угрозу

Песков: Молдова не должна видеть в России угрозу
В Молдове не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений. При этом усиление армии этой страны не создаёт рисков для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

– Здесь нет рисков для России. Но здесь и Молдова не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно. Наверное, кто-то будет это сравнивать с Украиной. Но здесь какие-то сравнения абсолютно неуместны, – сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что “всё-таки Молдова не превращалась – хотя были такие, наверное, желающие – в такой центр “анти-России”, как это пытались сделать на Украине”.
– Там другая история. Наверное, было бы в интересах Молдовы искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений, – сказал он, сообщает РИА Новости.
Ранее Майя Санду заявила, что Молдова должна модернизировать свою армию в том числе на тот случай, если на нашу страну захочет напасть Россия.

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