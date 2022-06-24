Песков: Молдова хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы

Песков: Молдова хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы

Власти Молдовы считают, что чем более антироссийскими они становятся, тем больше это нравится европейцам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Про Украину тут нечего говорить, тут и так всё понятно, но мы видим, например, Молдову, которая хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы. Она из кожи вон пытается принимать какие-то меры. И во многом её вот этот кандидатсткий статус ассоциируется с антироссийскостью, то есть, чем больше они становятся антироссийскими, тем больше, как им кажется, они должны нравиться европейцам. Нам бы очень не хотелось, чтобы так происходило, – сказал Песков.

Ранее Игорь Гросу заявил, что Молдова готова присоединиться к новым санкциям против РФ в знак солидарности с Евросоюзом.

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