Пешеходный переход на Рышкановке преобразился

Пешеходный переход на Рышкановке преобразился

Ион Чебан осмотрел накануне вечером пешеходный переход на улице Алеку Руссо в секторе Рышкановка, ремонт которого в скором времени будет завершен. 

Как отметил глава столицы, еще несколько месяцев назад эта подземка была похожа на рынок, заполненный киосками, из-за которых людям было практически негде ходить.

– Теперь он выглядит по-другому – чистый, просторный и светлый. У жителей Кишинева должна быть безопасная инфраструктура. Мы продолжаем восстанавливать и другие пешеходные переходы в секторах столицы, – подчеркнул Чебан. 

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