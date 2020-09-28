Пешеход угодил под колёса автомобиля

Пешеход угодил под колёса автомобиля

Инцидент произошел в селе Хрустовая Каменского района. 26-летний сельчанин, управляя Hyundai, совершил наезд на пешехода, который шёл по краю проезжей части во встречном направлении.

По словам водителя, прохожий внезапно упал с левой стороны под колёса его автомобиля. С места ДТП 55-летнего пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с травмой головы, закрытым перелом голени. Предварительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

Проводится разбирательство.

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