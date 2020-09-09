Пешеход попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

Пешеход попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

Инцидент произошёл сегодня утром на выезде из села Екатериновка Чимишлийского района. Водитель легкового автомобиля не смог избежать наезда на молодого человека.

19-летний парень переходил улицу вне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу с черепно-мозговой травмой, передаёт publika.md.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

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