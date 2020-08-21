Пешеход попал под колёса грузовика в Слободзее

Пешеход попал под колёса грузовика в Слободзее

Инцидент произошел в селе Коротное.

Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, по обочине центральной улицы села шла компания. Автомобиль ГАЗ двигался в попутном направлении. 26-летний водитель не выбрал боковой интервал и задней платформой зацепил 59-летнего мужчину.

Потерпевший был доставлен в больницу. У мужчины – закрытая черепно-мозговая травма и перелом локтевого сустава.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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