Пешеход попал под колёса автомобиля в Комрате

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Авария со смертельным исходом произошла минувшей ночью в коммуне Светлый Комратского района.

На окраине села 23-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода. Пострадавшим оказался 24-летний местный житель. От полученных травм мужчина скончался на месте, пишет gagauzinfo.md.

После совершения ДТП, вместо того чтобы оказать пострадавшему помощь, а также сообщить о происшествии в полицию, водитель скрылся. Виновник аварии был установлен в кратчайшие сроки и задержан на 72 часа.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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