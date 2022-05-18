Пержу: Зимой гражданам предстоит делать выбор – покупать хлеб или платить за газ

Пержу: Зимой гражданам предстоит делать выбор – покупать хлеб или платить за газ

Доступ населения Молдовы к продуктам питания уже ограничен по причине их существенного подорожания, а в ближайшие месяцы ситуация только усугубится. Об этом на брифинге для прессы говорил бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Пержу. Он подчеркнул, что покупательная способность граждан стремительно сокращается, а правительство бездействует. 

Пержу привёл официальные данные статистики, свидетельствующие о тотальном подорожании продуктов.

– Цены “сошли с ума”, а правительство ничего не делает для стабилизации ситуации. Данные статистики показывают, что 42% своих доходов граждане тратят на пропитание. К зиме этот показатель превысит 50%. Тогда население будет вынуждено делать выбор: покапать хлеб или платить за газ. Или из трёх приёмов питания люди оставят, как советуют политики, два или вовсе один, – сказал он. 

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