Пержу прогнозирует новое подорожание хлеба осенью: Придётся выбирать – купить батон или заплатить за газ (ВИДЕО)

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В то время как в европейских странах цены на продовольствие третий месяц подряд падают, в Молдове они за год выросли на 34%. Впервые с 1995 года в июне подорожали фрукты. Некоторые аграрии в силу отсутствия рынков сбыта продукции вынуждены уничтожать сады. Об этом на брифинге для прессы заявил экс-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Пержу.

Он отметил, что прогнозы в отношении урожая пшеницы в этом году пессимистичные: с гектара будет максимум 2,5 тонны. Пержу говорит, что это приведёт к росту цен на хлеб. И кукурузы с подсолнечником, по прогнозам экс-министра, тоже будет гораздо меньше.

Ион Пержу также отметил, что ПДС мало что сделала для сельскохозяйственного сектора, в том числе для продовольственной безопасности страны. Намерение ликвидировать Аграрный университет он назвал наглядным примером отношения властей к этой отрасли.

Представители власти данные заявления пока не прокомментировали.

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