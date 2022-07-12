Пержу прогнозирует новое подорожание хлеба осенью: Придётся выбирать – купить батон или заплатить за газ (ВИДЕО)

Пержу прогнозирует новое подорожание хлеба осенью: Придётся выбирать – купить батон или заплатить за газ (ВИДЕО)

В то время как в европейских странах цены на продовольствие третий месяц подряд падают, в Молдове они за год выросли на 34%. Впервые с 1995 года в июне подорожали фрукты. Некоторые аграрии в силу отсутствия рынков сбыта продукции вынуждены уничтожать сады. Об этом на брифинге для прессы заявил экс-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Пержу. 

Он отметил, что прогнозы в отношении урожая пшеницы в этом году пессимистичные: с гектара будет максимум 2,5 тонны. Пержу говорит, что это приведёт к росту цен на хлеб. И кукурузы с подсолнечником, по прогнозам экс-министра, тоже будет гораздо меньше.

Ион Пержу также отметил, что ПДС мало что сделала для сельскохозяйственного сектора, в том числе для продовольственной безопасности страны. Намерение ликвидировать Аграрный университет он назвал наглядным примером отношения властей к этой отрасли.

Представители власти данные заявления пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md